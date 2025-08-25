MLS: Pfannenstiel in St. Louis freigestellt

SID 25.08.2025 • 19:12 Uhr Der frühere Torhüter war seit fünf Jahren als Sportdirektor des MLS-Teams aktiv.

Nach fünf Jahren als Sportdirektor des MLS-Teams St. Louis City SC muss sich Lutz Pfannenstiel einen neuen Job suchen. Der Klub informierte am Montag über die Freistellung des 52-Jährigen. Vorerst werden Diego Gigliana, Manager und Klubpräsident, sowie der Technische Direktor John Hackworth die Aufgaben Pfannenstiels übernehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Diese Entscheidungen sind nie einfach, und mit dem Erbe, das Lutz während seiner Zeit hier aufgebaut hat, wird er immer Teil der erweiterten City-Familie sein“, sagte Gigliani: „Lutz hat von Anfang an echte Leidenschaft und Engagement für dieses Projekt gezeigt, und die von ihm geschaffene Grundlage war entscheidend für die historische erste Saison des Vereins.“