MLS: Reus und Galaxy verlieren deutlich

Ex-Nationalspieler Marco Reus hat mit dem abgestürzten Titelverteidiger Los Angeles Galaxy einen weiteren Rückschlag in der Major League Soccer (MLS) hinnehmen müssen.
Deutliche Pleite für Reus
Der Ex-Nationalspieler steckt mit Los Angeles weiter im Tabellenkeller fest.
Steht mit LA auf dem letzten Tabellenplatz: Marco Reus
© GETTY IMAGES/AFP/SID/RONALD MARTINEZ
Der frühere Dortmunder unterlag mit seinem Team den Seattle Sounders vor eigenem Publikum 0:4 (0:2). Das Tabellenschlusslicht der Western Conference steht nach 25 Saisonspielen damit weiter bei nur drei Siegen.
Reus stand in der Startelf und wurde nach 66 Minuten beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Anfang Juni, am 17. Spieltag, hatte Galaxy als amtierender Meister den ersten Saisonsieg gefeiert.
Auf den Achtungserfolg (3:0) vier Wochen später gegen den in der Western Conference oben mitspielenden neuen Klub von Thomas Müller, die Vancouver Whitecaps, und einem 2:1 über D.C. United folgten nun zwei Niederlagen und ein Unentschieden.