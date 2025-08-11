MLS: Reus und Galaxy verlieren deutlich

SID 11.08.2025 • 07:38 Uhr Der Ex-Nationalspieler steckt mit Los Angeles weiter im Tabellenkeller fest.

Ex-Nationalspieler Marco Reus hat mit dem abgestürzten Titelverteidiger Los Angeles Galaxy einen weiteren Rückschlag in der Major League Soccer (MLS) hinnehmen müssen.

Der frühere Dortmunder unterlag mit seinem Team den Seattle Sounders vor eigenem Publikum 0:4 (0:2). Das Tabellenschlusslicht der Western Conference steht nach 25 Saisonspielen damit weiter bei nur drei Siegen.

Reus stand in der Startelf und wurde nach 66 Minuten beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Anfang Juni, am 17. Spieltag, hatte Galaxy als amtierender Meister den ersten Saisonsieg gefeiert.