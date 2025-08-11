Newsticker
MLS: Reus und Galaxy verlieren deutlich

Deutliche Pleite für Reus

Der Ex-Nationalspieler steckt mit Los Angeles weiter im Tabellenkeller fest.
Steht mit LA auf dem letzten Tabellenplatz: Marco Reus
© GETTY IMAGES/AFP/SID/RONALD MARTINEZ
SID
Der Ex-Nationalspieler steckt mit Los Angeles weiter im Tabellenkeller fest.

Ex-Nationalspieler Marco Reus hat mit dem abgestürzten Titelverteidiger Los Angeles Galaxy einen weiteren Rückschlag in der Major League Soccer (MLS) hinnehmen müssen.

Der frühere Dortmunder unterlag mit seinem Team den Seattle Sounders vor eigenem Publikum 0:4 (0:2). Das Tabellenschlusslicht der Western Conference steht nach 25 Saisonspielen damit weiter bei nur drei Siegen.

Reus stand in der Startelf und wurde nach 66 Minuten beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Anfang Juni, am 17. Spieltag, hatte Galaxy als amtierender Meister den ersten Saisonsieg gefeiert.

Auf den Achtungserfolg (3:0) vier Wochen später gegen den in der Western Conference oben mitspielenden neuen Klub von Thomas Müller, die Vancouver Whitecaps, und einem 2:1 über D.C. United folgten nun zwei Niederlagen und ein Unentschieden.

