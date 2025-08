Morddrohung gegen Schiedsrichterin – FIFA reagiert deutlich

Schockierende Drohung gegen Schiedsrichterin

Die FIFA schloss sich am Montag der wachsenden Liste von Organisationen an, die sich hinter García stellten. FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte: „Ich bin bestürzt und traurig über die Drohungen gegen García. Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Fußball, also müssen wir sie schützen und ihre Rolle in unserem Sport respektieren. Im Fußball und in der Gesellschaft gibt es keinen Platz für Missbrauch, Diskriminierung oder Gewalt jeglicher Art.“