Müller hebt ab: "Ich bin leicht nervös"

SID 13.08.2025 • 15:44 Uhr Thomas Müller schwebt über den Wolken ins Abenteuer. Eine gewisse Nervösität kann er nicht verhehlen.

Minuten vor dem Start seines Kanada-Abenteuers schaute sich Thomas Müller im Flugzeug verwundert um.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wo ist denn der GOAT? Könnt ihr mir helfen?“, fragte er lachend in einem kleinen Clip, den er am Mittwochnachmittag bei X hochlud. „Manuel? Määääh!“ Doch Manuel Neuer saß ausnahmsweise nicht bei ihm - allein und doch bester Laune trat Müller die weite Reise nach Vancouver an.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Müller „leicht nervös“ vor neuem Abenteuer

Mit der bayerischen Bierruhe, die er üblicherweise ausstrahlt, war es dann auch plötzlich nicht mehr so weit her. „Ich bin natürlich leicht nervös, für meine Verhältnisse“, gestand der Fußball-Weltmeister von 2014 am Mittwoch im Sky-Gespräch am Münchner Airport. „Es ist das erste Mal nach langer Zeit, dass ich zu einer neuen Mannschaft stoße.“ Und, wie er feststellte, der erste Flug „ohne Manuel Neuer seit vielleicht 15 Jahren“.

Bei den Vancouver Whitecaps, ganz im Westen Kanadas am Pazifik, wird der 35-Jährige wohl bereits am Sonntag gegen Houston Dynamo sein Debüt in der Major League Soccer geben. Für Donnerstag ist bereits seine offizielle Vorstellung angesetzt - aber Müller wird wohl schon vorher gefeiert werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir erwarten eine große Party am Flughafen, wenn er landet“, sagte Whitecaps-Sportdirektor Axel Schuster. „Das ist die größte Verpflichtung, die unser Verein je gemacht hat - mit großem Abstand. Die Begeisterung ist groß. Alle Spiele für den Rest der Saison werden ausverkauft sein. Unser Fanshop hatte den größten Verkaufstag in der Geschichte des Klubs.“

Müller meldet sich aus dem Wald: „Letzter Lauf in Deutschland“

Nach dem Aufbruch in ein neues Leben muss Müller erst einmal neun Stunden Zeitunterschied überwinden. Dann will die Ikone des FC Bayern „einfach schnell ankommen, schnell auf dem Platz stehen, die Jungs kennenlernen. Man will die Jungs auf dem Platz kennenlernen“. Vorfreude sei da, „aber auch eine gewisse Anspannung“.

Nach 25 Jahren beim deutschen Rekordmeister wird die Umstellung groß sein. Er hoffe, sagte Müller, er werde sich „relativ zügig“ an die Liga gewöhnen. „Es kann natürlich sein, dass ich ein paar Wochen brauche, mal schauen. Fit bin ich. Den Rest werden wir sehen.“ Bei Instagram hatte er sich noch vom Joggen durch Wald und Wiesen mit einem Update gemeldet: „Mein letzter Lauf in Deutschland. Let’s go, Whitecaps!“ Pack ma’s.