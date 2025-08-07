Müller schwärmt von der MLS: "Rückt immer mehr in den Fokus"

SID 07.08.2025 • 06:03 Uhr Thomas Müller setzt seine Karriere in Kanada fort. Für die MLS hat die Bayern-Ikone nur lobende Wort übrig.

Thomas Müller hat im Zuge seines Wechsels zu den Vancouver Whitecaps von der Major League Soccer (MLS) geschwärmt. „Sie entwickelt sich weiter, sie rückt immer mehr in den Fokus“, sagte der 35-Jährige, der bei den Kanadiern einen Vertrag für den Rest der Saison 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Erfahrene Spieler kommen in die MLS, nicht nur, um ihre Karriere ausklingen zu lassen. Ich finde, die Top-Teams in der MLS sind ziemlich gut“, sagte die Bayern-Ikone weiter. Müller wird am nächsten Mittwoch (13. August) in Vancouver eintreffen, am Tag darauf sind die Vorstellungspressekonferenz und das erste Training mit seinem neuen Team geplant.

Müller freut sich auf Playoffs

Besonders freut sich Müller auf die für ihn neuen Playoffs. „In Europa gibt es das nicht, nur in der Champions League oder den Pokalwettbewerben, daher ist es auch für Spieler, die lange in Europa gespielt haben, interessant“, sagte der Weltmeister von 2014. Vor allem Kanada sei „etwas ganz anderes“.

Mit seinem neuen Verein, dem erst zweiten seiner Profikarriere, nimmt sich Müller viel vor. „Dieses Jahr kann etwas Besonderes werden - und ich möchte meinen Teil dazu beitragen“, sagte der Offensivmann: „Ich komme nach Vancouver, um Titel zu gewinnen.“

{ "placeholderType": "MREC" }