SPORT1 18.08.2025 • 11:21 Uhr Superstar Neymar kassiert mit Santos seine höchste Pleite als Spieler. Im Anschluss folgt ein Meer aus Tränen. Die Presse reagiert mit deutlichen Worten.

Der Schmach folgten bei Neymar die Tränen, der Ohnmacht der Wutausbruch: „Das war sch***e, eine Schande, so ein Spiel im Santos-Trikot hinzulegen“, schnauzte der 33-Jährige nach dem 0:6-Debakel des Tabellen-15. der brasilianischen Liga im Kellerduell gegen den einen Rang schlechter platzierten Rio-Klub Vasco da Gama, bei dem Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho gleich zweimal traf.

Der Superstar fügte an: „Ich bin total enttäuscht von unserem Spiel. Ihr habt jedes Recht zu protestieren und uns zu beleidigen. Es ist ein Gefühl großer Scham. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt.”

Noch nie stand der einst als Pelé-Erbe gehandelte Superstar so verloren auf dem Platz. Auf dem Rasen tröstete ihn mit einer langen Umarmung ausgerechnet Gästetrainer Fernando Diniz, unter dem Neymar am 17. Oktober 2023 sein bislang letztes Länderspiel bestritten hatte.

„Historische Blamage für Neymar“

Die Demütigung sorgte auch in Spanien für hohe Wellen. Dort hatte Neymar beim FC Barcelona von 2013 bis 2017 gespielt. Die Sport wählte die Zeile: „Historische Blamage für Neymar. Es war eine Leistung, die man vergessen sollte und die eine beispiellose Demütigung ist in Neymars Karriere. Sein Lebenslauf wird von nun an durch das 0:6 befleckt bleiben.“

Die Marca schrieb von der „schlimmsten Niederlage seiner Karriere“. Die As titelte: „Coutinho bringt Neymar zu Weinen. Coutinho ging als Sieger aus dem Duell alter Freunde hervor, die unter dem Eindruck von Neymars Ohnmacht zu Ende ging.“

Auch Frankreichs Presse nahm die Pleite zur Kenntnis. Dort hatte der Brasilianer von 2017 bis 2023 gespielt. „Neymar am Boden zerstört. Der Henker? Ausgerechnet sein Freund Coutinho. Der Sieger küsste Neymar auf den Kopf, um ihn aufzubauen. Es ist jedoch fraglich, ob dies ausreicht, um seinen Freund zu trösten“, schrieb L’Équipe.

Neymar zofft sich mit Schiedsrichter

Im Duell mit Vasco da Gama erlebte Neymar indes einen der bittersten Tage seiner Laufbahn. Der Superstar zoffte sich mit dem Schiedsrichter und kassierte die Gelbe Karte. Noch während des Spiels drehten die Anhänger den Spielern aus Protest den Rücken zu.

Nach seiner höchsten Pleite als Spieler schritt der Selecao-Rekordspieler im Anschluss unter Tränen von dannen.

Dass Santos nur wenig später Cheftrainer Cleber Xavier feuerte, rundete den unschönen Tag passend ab.

