Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
3. LIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Rangers: Schlechtester Start seit 36 Jahren

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Traditionsklub legt Fehlstart hin

Der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers wartet nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg.
Nicht glücklich: Russell Martin (r.)
Nicht glücklich: Russell Martin (r.)
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Vagelis Georgariou
SID
Der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers wartet nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg.

Der schottische Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers hat den schlechtesten Saisonstart seit 36 Jahren hingelegt. Die Mannschaft des neuen Teammanagers Russell Martin kam am Sonntag beim FC St. Mirren nur zu einem 1:1 (0:1) und wartet nach dem dritten Unentschieden nach dem dritten Spieltag noch auf den ersten Sieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Von seinen ersten neun Spielen gewann Martin nur drei - schlechter ist noch nie ein Teammanager bei den Rangers gestartet. Am kommenden Sonntag erwarten die Rangers den Erzrivalen Celtic Glasgow zum Derby. Der Titelverteidiger liegt mit neun Punkten nach drei Spielen an der Tabellenspitze. Die Rangers und Celtic sind mit jeweils 55 Titeln gemeinsam Rekordchampion in Schottland.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite