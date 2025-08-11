Der vielleicht kurioseste Kader der Fußball-Welt

Diese Kaderliste geht seit einigen Tagen in den sozialen Medien viral - sie wirkt zu schön, um wahr zu sein.
Der kurioseste Kader der Welt?
Der mexikanische Erstligist Chivas Guadalajara hat insgesamt vier Spieler in seinen Reihen, bei denen Fußball-Fans warm ums Herz wird: Zu lesen sind die Namen Cristiano Ronaldo, Zinedine Sidane, Robinho, Roberto Carlos.
Tatsächlich ist die Liste kein Fake, in der mexikanischen Metropole kickt tatsächlich ein Quartett, das speziell bei Fans von Real Madrid Nostalgiegefühle weckt. Wobei die vollen Namen lauten: Cristiano Ronaldo Rojas Vidal, Zinedine Sidane Hernández Quezada, Ángel Robinho Romero Quintero, Roberto Carlos Alvarado Hernández.
Die große Frage lautet nun: Steckt dahinter ein gezielter Marketing-Gag? Es ist nicht anzunehmen. Die logischere Erklärung: Es handelt sich um eine zufällige Häufung von Kindern fußballbegeisterter Eltern, die ihre Kinder nach ihren Idolen benannt haben - was zumindest in den Fällen des jungen Ronaldo (Jahrgang 2008) und des jungen Sidane (geboren 2006) offensichtlich ist.
Sidane hat in Interviews bereits das Offensichtliche bestätigt: Dass sein Name eine - vom Standesbeamten nicht ganz korrekt buchstabierte - Hommage an „Zizou“ ist.
Aktuell spielen drei der vier Spieler mit den klangvollen Namen in verschiedenen Nachwuchsteams des Klubs - dessen erste Mannschaft (mit dem 1998 geborenen Roberto Carlos Alvarado Hernández in der Offensive) derzeit Tabellen-14. der Liga MX sind, der höchsten mexikanischen Spielklasse.
Im Profiteam, das vom früheren Barca-Verteidiger Gabriel Milito aus Argentinien trainiert wird, findet sich übrigens noch ein weiterer bekannter Name: Chicharito.
Der inzwischen 37 Jahre alte Ex-Stürmer von Bayer Leverkusen hat allerdings keinen jungen Wiedergänger: Er ist es noch höchstpersönlich.