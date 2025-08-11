Ronaldo verlobt sich mit Partnerin Georgina

Newsticker
Ronaldo hat sich verlobt

Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben sich verlobt Das Paar ist seit 2016 liiert. Nun steht eine Hochzeit bevor.
Cristiano Ronaldo weilt mit seinem Klub Al-Nassr aktuell im Trainingslager in Österreich. Zu Gesicht bekommen die vielen - teilweise weit angereisten - Fans den Superstar an diesem Tag aber nicht.
SPORT1
Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben sich verlobt Das Paar ist seit 2016 liiert. Nun steht eine Hochzeit bevor.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben sich verlobt. „Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben“, schrieb Rodríguez auf Instagram unter ein Foto, auf dem ein silberner Ring an ihrem linken Ringfinger zu sehen ist.

Der 40 Jahre alte Ronaldo, der seit 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, ist seit 2016 mit dem argentinisch-spanischen Model (31) liiert. Zusammen hat das Paar drei Kinder bekommen, ein Sohn starb 2022 kurz nach der Geburt. Ronaldo hat noch drei weitere Kinder.

Georgina ist ein Internetstar

Ronaldo und Georgina gehören zu den bekanntesten Paaren der Welt. Georgina lernte den Fußballstar kennen, als sie noch als Verkäuferin in einer Luxusboutique in Madrid arbeitete. Mittlerweile ist die Argentinierin ein Internetstar. Knapp 68 Millionen Accounts folgen ihr auf Instagram.

Auf die Frage nach einer möglichen Hochzeit antwortete Ronaldo bereits im März vielsagend: „Ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass es passieren wird.“ Er warte allerdings noch, bis es „Klick gemacht“ habe. Dazu ist nun offenbar gekommen.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

