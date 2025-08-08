Galatasaray siegt zum Ligaauftakt - aber Sané bleibt blass

SID 08.08.2025 • 22:59 Uhr Leroy Sané feiert mit Galatasaray zum Ligaauftakt einen Sieg. Der Neuzugang bleibt vor dem gegnerischen Tor aber glücklos.

Mit Nationalspieler Leroy Sané in der Startelf ist Galatasaray Istanbul ein souveräner Auftakt in der türkischen Süper Lig gelungen. Bei Gaziantep FK siegte der Double-Gewinner der vergangenen Saison in Überzahl problemlos 3:0 (3:0). Sané stand die gesamte Spieldauer auf dem Platz, steuerte aber keinen Treffer bei.

Der 29-Jährige stürmte anders als noch bei Bayern München über den linken Flügel, seine drei Torschüsse verfehlten das Ziel allesamt - unter anderem kurz vor der Halbzeit freistehend vor Torwart Mustafa Bozan, der in der 64. Minute die Rote Karte sah.

Entscheidender Mann für Galatasaray war Stürmer Baris Yilmaz, der zwei Foulelfmeter verwandelte (12./45.+12) und das zwischenzeitliche 2:0 für Eren Elmali (16.) vorbereitete.