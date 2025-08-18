Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
HANDBALL
BASKETBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
3. LIGA
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Üble Verletzung: Bittere Gewissheit für früheren Gladbacher

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bittere Gewissheit für Ex-Gladbacher

Im zweiten Saisonspiel verletzt sich der ehemalige Gladbacher schwer. 2025 wird er nicht mehr auf den Platz zurückkehren.
Nach sieben Jahren verlässt Rekordtransfer Alassane Pléa Borussia Mönchengladbach. Den Stürmer zieht es in die Niederlande.
SID
Im zweiten Saisonspiel verletzt sich der ehemalige Gladbacher schwer. 2025 wird er nicht mehr auf den Platz zurückkehren.

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Alassane Plea muss operiert werden und wird dem niederländischen Meister PSV Eindhoven länger fehlen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die PSV am Montagabend mitteilte, hat sich der 32-Jährige am Sonntag im zweiten Saisonspiel beim FC Twente (2:0) eine „schwere Knieverletzung“ zugezogen und werde für den Rest der Hinrunde und zumindest Teile der Rückrunde ausfallen.

„Das ist ein sehr unangenehmer Ausgang, vor allem für Alassane und natürlich auch für die PSV“, sagte Sportdirektor Ernest Stewart.

Plea war im Sommer nach sieben Jahren bei Borussia Mönchengladbach in die Eredivisie gewechselt. Laut Mitteilung werde sich Eindhoven aufgrund der Verletzung nun noch nach einem Ersatz auf dem Transfermarkt umsehen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite