Novum bei Manchester United: Erstmals in der Vereinsgeschichte soll eine Frau Teil des Trainerstabs des Männer-Teams werden.

Manchester United hat Mauricio Pochettino als neuen Trainer vorgestellt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bringt der Argentinier auch Silvia Tuya in den Trainerstab des Traditionsklubs mit. Die Sportwissenschaftlerin hatte ihn bereits bei seiner Aufgabe als US-Nationaltrainer begleitet.

Mit einer Verpflichtung von Tuya würden die Red Devils Vereinsgeschichte schreiben. In den 148 Jahren seit der Klubgründung war noch keine Frau Teil des Trainerstabs im Männerbereich. Die 46-Jährige soll das Kraft- und Konditionstraining der Profimannschaft übernehmen.

Mauricio Pochettino (M.) bringt offenbar Sílvia Tuya (r.) mit zu Manchester United Mauricio Pochettino (M.) bringt offenbar Sílvia Tuya (r.) mit zu Manchester United © IMAGO/Newscom World

Für die Aufgabe bei den Red Devils ist sie bestens qualifiziert: Die Spanierin hat einen Doktortitel in Sportwissenschaften und war Dozentin an der Universität von Barcelona. Außerdem bringt sie Berufserfahrung in den Sportarten Tennis, Rugby, Basketball und Triathlon mit.

Ein bekanntes Gesicht für Pochettino

Vor der Arbeit mit Pochettino beim US-Nationalteam war sie unter anderem für den FC Levante Las Planas und später für den FC Levante Badalona tätig. Sie soll auch in Manchester eng mit dem Sohn des neuen Cheftrainers, Fitnesscoach Sebastiano Pochettino, zusammenarbeiten.

Nachdem Michael Carrick entlassen wurde, soll das neue Trainerteam Manchester United aus der Krise führen. Der 20-malige englische Meister steht derzeit mit nur einem Sieg aus zehn Spielen auf Platz 18 – und damit auf einem Abstiegsplatz.

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