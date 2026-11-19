Mit Brighton steht Hürzeler überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League.

Fabian Hürzeler mischt mit Brighton & Hove Albion die Premier League auf, nach den jüngsten Glanzleistungen drängt sich nun sogar das Thema Meisterschaft auf. „Ich werde niemandem verbieten, groß zu träumen – weder unseren Fans noch unseren Mitarbeitern oder Spielern“, sagte der Teammanager der Seagulls im Interview mit RTL/Sky Sport und warnte zugleich.

„Ich sage immer: Ambitionen, ohne die täglichen Standards und Werte zu leben, sind einfach nur Träume, die niemals wahr werden. Deshalb ist es für mich unheimlich wichtig, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und auf das, was wir kontrollieren können“, erklärte der 33-Jährige, der im Sommer 2024 vom FC St. Pauli an die Südküste Englands gewechselt war.

Hürzeler mischt die Premier League auf Hürzeler mischt die Premier League auf © AFP/SID/GLYN KIRK

Brighton entwickelte Hürzeler konsequent weiter, trotz vieler namhafter Abgänge. Nach zehn Spielen liegt der Klub überraschend auf Rang zwei, mit Siegen über Meister FC Arsenal (3:0) und bei Manchester City (1:0) sorgte Hürzelers Mannschaft zusätzlich für Aufsehen.

„Wir wollen uns nicht verstecken“

„Wir wollen uns niemals hinter bestimmten Ambitionen oder Erwartungen verstecken, denn ich glaube, dass sie auch wichtig sind“, sagte Hürzeler: „Sie geben uns eine gewisse Orientierung und ein eigenes Versprechen, niemals aufzugeben. Wir wissen, wohin wir wollen.“

Nach den letzten Leistungen kam Lob von allen Seiten. Hürzeler lässt das aber kalt. „Ich bin nicht der Typ, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Ich sage meinen Spielern immer wieder: Wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind, wird der Einzelne glänzen“, erklärte der gebürtige US-Amerikaner: „Das ist einfach die Wahrheit. Deshalb liegt unser Fokus darauf, als Mannschaft erfolgreich zu sein.“

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