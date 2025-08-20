"Sehr arrogant!" Ex-Profi giftet gegen Ronaldo

Annabella Aulinger 20.08.2025 • 18:19 Uhr Der Ex-LaLiga-Spieler Walter Pandiani kritisiert Cristiano Ronaldo mit deutlichen Worten. Dabei erzählt er von einer besonderen Begegnung mit CR7.

Der ehemalige Stürmer Walter Pandiani hat die Fußball-Legende Cristiano Ronaldo deutlich kritisiert und sich vor allem über die arrogante Art des Superstars beschwert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aus der Sicht des 49-Jährigen war Ronaldos Verhalten oft unangemessen. Zum Beispiel auch, als die beiden vor einigen Jahren in La Liga aufeinandertrafen. Pandiani spielte damals im CA Osasuna.

Schon vor Spielbeginn hatten die Osasuna-Fans CR7 ausgepfiffen und beschimpft. „Das hat ihn wütend gemacht - und er hat vor dem Spiel Freistöße trainiert und auf die Leute geschossen. Deshalb war die Atmosphäre schon vor dem Anpfiff angespannt“, sagte Pandiani der AS.

Ronaldo „war ein sehr arroganter Typ“

Bei einem Freistoß im Spiel kam es zu einem physischen Konflikt zwischen Ronaldo und einem Teamkollegen Pandianis. Als er dazwischen ging, habe ihn der fünfmalige Weltfußballer gefragt, „wer ich bin und wie viel ich verdiene“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Später setzte sich der Streit im Kabinentunnel fort, berichtete der Uruguayer. „Mir hat sein Verhalten gar nicht gefallen. Er war ein sehr arroganter Typ“, kritisierte Pandiani: „Als Torjäger war er toll, aber sein Verhalten ließ zu wünschen übrig.“

Damals spielte CR7 für Real Madrid. Auf den Ex-Stürmer traf er im Match gegen Osasuna zweimal in den Saisons 2009/10 und 2010/11. In beiden Spielen blieb Pandiani ungeschlagen.