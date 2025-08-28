Newsticker
Nach Europapokal-Aus: Ex-ManUnited-Coach entlassen

Ex-United-Coach entlassen

Ole Gunnar Solskjaer verpasst mit Besiktas Istanbul die Conference League - und muss gehen.
Besiktas Istanbul um Coach Ole Gunnar Solskjaer verpasst den Einzug in die Gruppenphase der Conference League - auch ob eines überflüssigen Fouls eines ehemaligen Bundesliga-Spielers.
SID
Ole Gunnar Solskjaer verpasst mit Besiktas Istanbul die Conference League - und muss gehen.

Ole Gunnar Solskjaer ist kurz nach dem Verpassen der Conference League nicht mehr Trainer beim türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul. Man habe den Vertrag mit dem Norweger „aufgrund einer Entscheidung des Vorstands“ gekündigt, gab Besiktas am Donnerstagabend bekannt.

Zuvor hatte der Verein gegen den FC Lausanne-Sport (0:1) die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb verpasst.

Der 52-Jährige hatte das Amt in der türkischen Metropole im Januar übernommen, sein Vertrag war noch bis 2026 gültig.

Vor seinem Engagement bei Besiktas hatte Solskjaer von 2018 bis 2021 beim englischen Rekordmeister Manchester United, den er 1999 gegen den FC Bayern zum Champions-League-Titel geschossen hatte, an der Seitenlinie gestanden.

