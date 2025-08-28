Nach Europapokal-Aus: Ex-ManUnited-Coach entlassen

SID 28.08.2025 • 23:16 Uhr Ole Gunnar Solskjaer verpasst mit Besiktas Istanbul die Conference League - und muss gehen.

Ole Gunnar Solskjaer ist kurz nach dem Verpassen der Conference League nicht mehr Trainer beim türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul. Man habe den Vertrag mit dem Norweger „aufgrund einer Entscheidung des Vorstands“ gekündigt, gab Besiktas am Donnerstagabend bekannt.

Zuvor hatte der Verein gegen den FC Lausanne-Sport (0:1) die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb verpasst.

Der 52-Jährige hatte das Amt in der türkischen Metropole im Januar übernommen, sein Vertrag war noch bis 2026 gültig.