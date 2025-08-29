Tor-Debüt für Ex-Star des FC Bayern

Am ersten Spieltag der Saudi Pro League hat Kingsley Coman im Spiel gegen Al-Taawoun sein erstes Tor für seinen neuen Klub Al-Nassr geschossen.
Tor-Debüt für Ex-Bayern-Star
Kingsley Coman schießt sein erstes Tor für Al-Nassr. Ein anderer Star überragt.
Mit einem Kopfball schoss Coman sein erstes Tor für Al-Nassr
Vor zwei Wochen war der Franzose vom FC Bayern München in die saudi-arabische Liga gewechselt und ist bisher zweimal im Saudi Super Cup zum Einsatz gekommen. Nun also der Premierentreffer.
Bereits in der ersten Spielhälfte war der 29-Jährige kurz davor, nach dem Führungstreffer durch Cristiano Ronaldo nachzulegen. In der 55. Minute war es dann so weit und der Franzose traf per Kopf zum 3:0.
Felix erzielt Hattrick für Ronaldo-Klub
Überragender Akteur war jedoch ein anderer großer Name: Joao Felix, ebenfalls erst im Juli zu Al-Nassr gewechselt, traf mit Toren in der 7., 67. und 87. Minute gleich dreifach.
Coman war zehn Jahre Spieler des FC Bayern. Bei den Münchnern erzielte er 72 Tore in insgesamt 339 Spielen.