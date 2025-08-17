Newsticker
Unwiderstehlich! Joker Messi bezwingt Reus-Team

Joker Messi bezwingt Reus-Team

Der Argentinier bringt Inter Miami spät auf Kurs. Auf der anderen Seite steht Marco Reus beim 1:3 in Florida bis zur 87. Minute auf dem Platz.
SID
Der Argentinier bringt Inter Miami spät auf Kurs. Auf der anderen Seite steht Marco Reus beim 1:3 in Florida bis zur 87. Minute auf dem Platz.

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami bei seinem Comeback mit einem Jokertor zum Sieg gegen MLS-Champion Los Angeles Galaxy geführt.

Der argentinische Weltmeister erzielte beim 3:1 (1:0) am Samstagabend (Ortszeit) in der 84. Minute die Führung der Gastgeber, nachdem er nach der Halbzeit eingewechselt worden war.

Zunächst hatte Jordi Alba die Franchise aus Florida in der 43. Minute in Führung gebracht. Titelverteidiger Los Angeles, bei dem der Ex-Dortmunder Marco Reus bis zur 87. Minute auf dem Feld stand, glich durch Joseph Paintsil (59.) aus, ehe Messis Treffer die Wende brachte. Der Uruguayer Luis Suárez setzte in der 89. Minute auf Vorlage von Messi den Schlusspunkt.

Messi nicht bei 100 Prozent - und nicht zu bremsen

Der 38-jährige Messi hatte nach einer Muskelverletzung im Leagues-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Klub Necaxa Anfang August zuletzt pausieren müssen. Er liegt in der Major League Soccer (MLS) nun bei 19 Treffern und 10 Assists in 19 Partien.

„Er war nicht ganz frei in seinen Bewegungen, wurde aber mit jeder Minute besser“, sagte Trainer Javier Mascherano. „Manchmal müssen wir ihn bremsen, aber wenn er sich gut fühlt, kennt er seinen Körper besser als jeder andere.“ Messi, ergänzte der Coach, wolle „einfach immer spielen“.

Miami rangiert mit 45 Punkten auf Rang vier der Eastern Conference, aber mit drei Spielen in der Hinterhand. Am Mittwoch (Ortszeit) wartet im Viertelfinale des Leagues Cup Tigres UANL.

