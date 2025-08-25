Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

"Traumhafte Nacht": Riesige Emotionen um Legende nach Traumtor

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Riesige Emotionen um Legende

Ángel Di María erfüllt sich einen Lebenstraum und entscheidet das Derby in Argentinien mit einem Traumtor. Es folgen große Emotionen.
Ángel Di María wird zum Helden für seinen Heimatklub Rosario Central
Ángel Di María wird zum Helden für seinen Heimatklub Rosario Central
© IMAGO/Fotobaires
Vincent Wuttke
Ángel Di María erfüllt sich einen Lebenstraum und entscheidet das Derby in Argentinien mit einem Traumtor. Es folgen große Emotionen.

Ángel Di María hat mit seinen 37 Jahren noch einmal der Fußballwelt seine außergewöhnliche Klasse gezeigt und für riesige Emotionen gesorgt. Für seinen Verein Rosario Central schoss der Argentinier im Derby gegen den Erzfeind Newell’s Old Boys das entscheidende 1:0.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der 82. Minute brachte Di María einen Freistoß aus 30 Metern im Winkel unter und verwandelte das Stadion damit in einen Hexenkessel.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

2007 hatte er seinen Heimatverein verlassen und war zu Benfica gewechselt. Im Juli kehrte Di María zu seinem Jugendklub zurück und schoss in sechs Partien seitdem drei Tore.

Di María weint nach Traumtor

Der Treffer gegen den Rivalen löste dabei auch beim Weltmeister von 2022 große Emotionen aus. Der Linksfuß weinte nach Abpfiff sichtlich ergriffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei ESPN gestand er: „Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, ich wollte nur zurückkommen und diesen Traum verwirklichen. Jetzt fehlt mir nur noch eines: mit Central Meister zu werden.“

Die Presse nahm das Freistoßtor des Routiniers ebenso wahr. Die in Rosario ansässige Zeitung La Capital befand: „Central feierte erneut einen Sieg im Klassiker gegen Newell’s - und zwar auf traumhafte Weise mit einem Freistoßtor von Ángel Di María am Ende des Spiels. Es war ein Traumtor.“

„Eine traumhafte Nacht für Di Mariá“

Die Zeitung Página12 schrieb: „Eine traumhafte Nacht für Di Mariá. Manchmal, sehr selten oder fast nie, werden Spiele so gewonnen, wie man es sich erträumt.“

Auch in Portugal, wo Di María viele Jahre für Benfica Lissabon spielte, fand der Treffer Aufmerksamkeit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Zeitung Récord titelte: „Als ob es in der erfolgreichen Karriere von Ángel Di María noch etwas gefehlt hätte, erzielte er im Clásico ein mehr als bedeutendes Tor. ,El Fideo‘ feierte damit in einem der emotionalsten Momente seines Lebens den Sieg.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite