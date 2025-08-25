"Traumhafte Nacht": Riesige Emotionen um Legende nach Traumtor

Ángel Di María hat mit seinen 37 Jahren noch einmal der Fußballwelt seine außergewöhnliche Klasse gezeigt und für riesige Emotionen gesorgt. Für seinen Verein Rosario Central schoss der Argentinier im Derby gegen den Erzfeind Newell’s Old Boys das entscheidende 1:0.
Riesige Emotionen um Legende
In der 82. Minute brachte Di María einen Freistoß aus 30 Metern im Winkel unter und verwandelte das Stadion damit in einen Hexenkessel.
2007 hatte er seinen Heimatverein verlassen und war zu Benfica gewechselt. Im Juli kehrte Di María zu seinem Jugendklub zurück und schoss in sechs Partien seitdem drei Tore.
Di María weint nach Traumtor
Der Treffer gegen den Rivalen löste dabei auch beim Weltmeister von 2022 große Emotionen aus. Der Linksfuß weinte nach Abpfiff sichtlich ergriffen.
Bei ESPN gestand er: „Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, ich wollte nur zurückkommen und diesen Traum verwirklichen. Jetzt fehlt mir nur noch eines: mit Central Meister zu werden.“
Die Presse nahm das Freistoßtor des Routiniers ebenso wahr. Die in Rosario ansässige Zeitung La Capital befand: „Central feierte erneut einen Sieg im Klassiker gegen Newell’s - und zwar auf traumhafte Weise mit einem Freistoßtor von Ángel Di María am Ende des Spiels. Es war ein Traumtor.“
„Eine traumhafte Nacht für Di Mariá“
Die Zeitung Página12 schrieb: „Eine traumhafte Nacht für Di Mariá. Manchmal, sehr selten oder fast nie, werden Spiele so gewonnen, wie man es sich erträumt.“
Auch in Portugal, wo Di María viele Jahre für Benfica Lissabon spielte, fand der Treffer Aufmerksamkeit.
Die Zeitung Récord titelte: „Als ob es in der erfolgreichen Karriere von Ángel Di María noch etwas gefehlt hätte, erzielte er im Clásico ein mehr als bedeutendes Tor. ,El Fideo‘ feierte damit in einem der emotionalsten Momente seines Lebens den Sieg.“