WM-Quali: Deschamps nominiert Ekitiké nach

Der Stürmer profitiert bei seiner ersten Nominierung von einer Verletzung von Rayan Cherki.

Der frühere Bundesliga-Stürmer Hugo Ekitiké ist erstmals in den Kader der französischen Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Der Stürmer, der im Sommer von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool gewechselt war, rückt für den verletzten Rayan Cherki (Manchester City) nach. Das gab der französische Verband am Sonntag bekannt.

