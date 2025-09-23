Aufruf an FIFA und UEFA: UN-Experten fordern Ausschluss Israels

SID 23.09.2025 • 18:59 Uhr Eine Gruppe von Experten der Vereinten Nationen fordert den Ausschluss Israels aus dem internationalen Fußball. Der Druck auf die Verbände im Umgang mit dem Krieg in Gaza wächst.

In einer gemeinsamen Stellungnahme riefen die acht unabhängigen Mitglieder des Gremiums den Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA dazu auf, entsprechende Schritte einzuleiten. Der Sport dürfe nicht den Eindruck erwecken, „dass alles seinen gewohnten Gang geht", hieß es darin.

„Nationalmannschaften, die Staaten vertreten, die massive Menschenrechtsverletzungen begehen, können und sollten suspendiert werden“, schrieben die Experten, die vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzt wurden, aber nicht im Namen der Vereinten Nationen sprechen. Ihre Äußerungen erfolgten nach dem Bericht einer von der UNO eingesetzten unabhängige Untersuchungskommission, wonach „in Gaza ein Völkermord stattfindet“ und Israel dafür verantwortlich sei. Israel weist diese Anschuldigung zurück.

Die Experten betonten, dass Länder, die internationale Organisationen und Sportveranstaltungen mit Israel ausrichten, „nicht neutral angesichts des Völkermords bleiben dürfen“. Sie wiesen darauf hin, dass ihr Aufruf sich auf einen Boykott „des Staates Israel und nicht einzelner Spieler“ bezieht.

Antwort der FIFA steht noch aus

Die UEFA gab auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP keinen Kommentar ab, eine Antwort der FIFA stand zunächst aus.

Der palästinensische Fußball-Verband hat sich bei der FIFA bereits mehrmals für einen Ausschluss Israels starkgemacht, zuletzt beim Kongress im Vorjahr. Eine Kommission des Weltverbandes beschäftigt sich mit der Thematik, bislang allerdings ohne Ergebnis.