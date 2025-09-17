Ausreise verweigert! Vertrag mit Ex-Bayern-Star aufgelöst

SPORT1 17.09.2025 • 19:11 Uhr Der australische Klub Sydney FC löst den Vertrag mit Douglas Costa auf. Anhaltende rechtliche Probleme zwingen den Klub zu diesem Schritt.

Douglas Costa, ehemaliger Spieler des FC Bayern München, befindet sich wieder auf der Suche nach einem Verein. Wie sein bisheriger Klub Sydney FC am Mittwoch bekannt gab, wurde der Vertrag mit Douglas Costa in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Als Grund dafür nannte Sydney anhaltende rechtliche und persönliche Angelegenheiten in Costas Heimatland Brasilien, die diesen daran hindern würden, auszureisen. Der australische Klub habe Costa mehr als zwei Monate Zeit eingeräumt, um diese Probleme zu lösen. Allerdings habe der Flügelspieler Sydney mitgeteilt, dass ein Ende der Problematik nicht in Sicht sei, so der Klub in einer Vereinsmitteilung.

Douglas Costa wird Ausreise verwehrt

„Ich möchte dem FC Sydney dafür danken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, in Australien zu spielen – es war ein unglaubliches Jahr bei den Sky Blues“, wird Costa zitiert. „Es tut mir sehr leid, dass ich aufgrund von Angelegenheiten, die ich zu Hause klären muss, derzeit nicht zurückkehren kann, aber ich werde meine Zeit in Sydney immer in guter Erinnerung behalten.“

Sydneys Cheftrainer Ufuk Talay würdigte die Leistungen Costas in Sydney. „Douglas hat uns während seiner Saison hier einige unterhaltsame Auftritte beschert, und ich möchte ihm für seinen Einsatz und seine Qualität danken, die er in die Mannschaft eingebracht hat.“

