Nationalspieler Florian Wirtz hat die Wahl beim prestigeträchtigen Ballon d’Or auf dem 29. Platz abgeschlossen. Der 22-Jährige hatte es als einziger Deutscher auf die Liste der 30 Nominierten geschafft, rund drei Stunden vor dem Beginn der Gala am Montagabend im Pariser Théâtre du Châtelet (21.00 Uhr/DAZN) gaben die Organisatoren die ersten Ergebnisse bekannt.
Ballon d’Or: Wirtz auf Rang 29 - hinter Guirassy, vor Olise
Hinter Wirtz landete Bayern Münchens Michael Olise auf Rang 30, aus der Bundesliga schaffte es zudem Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy auf den 21. Platz. Auch bei den Frauen ist mit Klara Bühl nur eine Deutsche dabei, auch ihr Ergebnis lag am frühen Abend bereits vor: Die Offensivspielerin von Bayern München wurde auf Platz 19 gewählt.
Als Favoriten bei den Männern gelten der Franzose Ousmane Dembélé (28) und Spaniens Wunderkind Lamine Yamal. Dembélé, französischer Meister, Champions-League-Sieger und Klub-WM-Finalist mit Paris Saint-Germain, werden dabei die besten Chancen auf die Nachfolge des Spaniers Rodri (Manchester City) eingeräumt. Der erst 18-jährige Yamal gewann mit dem FC Barcelona das spanische Double.
Wirtz war Außenseiter bei dieser Wahl. Im Bewertungszeitraum, der Saison 2024/25, waren ihm für Bayer Leverkusen wettbewerbsübergreifend 16 Tore und 15 Vorlagen gelungen. Am Ende der Spielzeit wurde Bayer deutscher Vizemeister, Wirtz wechselte anschließend zum FC Liverpool.
Der Ballon d’Or existiert seit 1956 und wird von der Zeitung „France Football“ vergeben, Rekordsieger ist Lionel Messi mit acht Titeln. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 hatten die FIFA und France Football kooperiert und nur einen Preis gemeinsam als FIFA Ballon d’Or vergeben.