Ballon d’Or: Wirtz auf Rang 29 - hinter Guirassy, vor Olise

SID 22.09.2025 • 18:51 Uhr Die ersten Ergebnisse der prestigeträchtigen Wahl liegen vor. Jungstar Wirtz hatte es als einziger Deutscher auf die Shortlist geschafft.

Nationalspieler Florian Wirtz hat die Wahl beim prestigeträchtigen Ballon d’Or auf dem 29. Platz abgeschlossen. Der 22-Jährige hatte es als einziger Deutscher auf die Liste der 30 Nominierten geschafft, rund drei Stunden vor dem Beginn der Gala am Montagabend im Pariser Théâtre du Châtelet (21.00 Uhr/DAZN) gaben die Organisatoren die ersten Ergebnisse bekannt.

Hinter Wirtz landete Bayern Münchens Michael Olise auf Rang 30, aus der Bundesliga schaffte es zudem Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy auf den 21. Platz. Auch bei den Frauen ist mit Klara Bühl nur eine Deutsche dabei, auch ihr Ergebnis lag am frühen Abend bereits vor: Die Offensivspielerin von Bayern München wurde auf Platz 19 gewählt.

Als Favoriten bei den Männern gelten der Franzose Ousmane Dembélé (28) und Spaniens Wunderkind Lamine Yamal. Dembélé, französischer Meister, Champions-League-Sieger und Klub-WM-Finalist mit Paris Saint-Germain, werden dabei die besten Chancen auf die Nachfolge des Spaniers Rodri (Manchester City) eingeräumt. Der erst 18-jährige Yamal gewann mit dem FC Barcelona das spanische Double.

Wirtz war Außenseiter bei dieser Wahl. Im Bewertungszeitraum, der Saison 2024/25, waren ihm für Bayer Leverkusen wettbewerbsübergreifend 16 Tore und 15 Vorlagen gelungen. Am Ende der Spielzeit wurde Bayer deutscher Vizemeister, Wirtz wechselte anschließend zum FC Liverpool.

