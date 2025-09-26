Eine Legende verlässt die Fußballbühne! Wie Mittelfeldspieler Sergio Busquets in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Instagram bekanntgegeben hat, wird der Spanier nach der laufenden Saison seine Karriere als Profifußballer beenden.
Barca-Ikone gibt Karriereende bekannt
Die Legende des FC Barcelona steht neben unter anderem Lionel Messi, Luis Suárez und auch Jordi Alba bei MLS-Klub Inter Miami unter Vertrag, die Saison in den USA endet zum Jahresende. Mit Messi stand er insgesamt 639-mal gemeinsam auf dem Platz.
Neunmal spanischer Meister mit Barcelona
„Vielen Dank an alle und an den Fußball für alles. Ihr werdet immer Teil dieser wunderschönen Geschichte sein“, schrieb Busquets unter ein Video auf Instagram, in dem der 37-Jährige besondere Momente seiner Karriere Revue passieren lässt.
In diesem bedankte sich Busquets auch beim FC Barcelona, den er als „Klub meines Lebens“ bezeichnet. Für die Katalanen bestritt er von 2008 bis 2023 insgesamt 722 Pflichtspiele, unter anderem drei Champions-League-Titel sowie neun spanische Meisterschaften zählen zu den größten Erfolgen auf Klubebene.
Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann Busquets die WM 2010 in Südafrika und 2012 die Europameisterschaft.
„Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mich von meiner Karriere als Profifußballer zu verabschieden. Fast 20 Jahre lang habe ich diese unglaubliche Geschichte genossen, von der ich immer geträumt habe“, so der 37-Jährige weiter.
„Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich gehe sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar in den Ruhestand... Vielen Dank an alle, bis bald.“