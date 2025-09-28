Newsticker
Int. Fußball

Müller feiert Assist bei Comeback

Müller feiert Assist bei Comeback

Der frühere Münchner liefert beim Comeback nach seiner Verletzung gleich wieder eine Torvorlage - und erhält eine ungewöhnliche Trophäe.
Der ehemalige DFB- und Bayern-Star Thomas Müller erzielt für die Vancouver Whitecaps einen Hattrick an seinem Geburtstag. Der Mittelfeldspieler erhält viele Nachrichten aus er Heimat.
SID
Der frühere Münchner liefert beim Comeback nach seiner Verletzung gleich wieder eine Torvorlage - und erhält eine ungewöhnliche Trophäe.

Thomas Müller hat sich nach drei Spielen Pause standesgemäß mit einer Torvorlage zurückgemeldet, den nächsten Sieg mit seinen Vancouver Whitecaps aber verpasst.

Das Vereinsidol des FC Bayern kam mit den Kanadiern in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS bei den Seattle Sounders nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Mit jetzt 57 Punkten aus 31 Spielen liegen die Whitecaps aber gleichauf mit dem San Diego FC an der Spitze der Western Conference.

Müller, der zuletzt wegen Adduktorenproblemen gefehlt hatte, bereitete das 1:0 von Brian White vor (52.). Für White war es der 16. Saisontreffer. In der 62. Minute wurde der 36-jährige Müller für Sebastian Berhalter ausgewechselt, der nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand das 2:2 für Mathías Laborda auflegte (69.).

Müller nimmt „Cascadia Cup" entgegen

Die Whitecaps sicherten sich mit dem Unentschieden zum achten Mal (Rekord) den „Cascadia Cup". Dieser Titel wird traditionell innerhalb der Saison zwischen Vancouver, den Sounders und den Portland Timbers in der Region Pacific Northwest ausgespielt. Müller nahm den Cup nach dem Spiel unter dem Jubel der Teamkollegen entgegen.

Außerdem ist seiner Mannschaft ein Rang unter den besten vier Teams der Western Conference sicher, was gleichbedeutend ist mit dem Heimrecht im entscheidenden Spiel der „Best-of-three-Serie" in der ersten Play-off-Runde.

Müllers früherer DFB-Kollege Marco Reus dagegen verpasste wegen einer Oberschenkelverletzung das vierte Spiel in Serie. Ohne den früheren Dortmunder setzte sich Meister Los Angeles Galaxy 4:1 (3:1) gegen Sporting Kansas City durch. LA bleibt jedoch Letzter im Westen.

