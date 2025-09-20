Gelächter und ein wilder Tritt: So furios lief Mourinhos Comeback

Starcoach José Mourinho hat seine aufsehenerregende zweite Amtszeit bei Benfica Lissabon mit einem überzeugenden Sieg eingeläutet. Bei der Premiere seines neuen Trainers gewann der portugiesische Rekordmeister mit 3:0 (1:0) bei AVS Futebol SAD.
So furios lief das Mourinho-Comeback
Vor allem den Treffer zum Endstand feierte Mourinho ausgelassen, er ballte die Hand zur Faust und trat gegen ein Hütchen.
Während des Spiels sorgte der Starcoach zudem mit für mächtig Gelächter auf der eigenen Ersatzbank, als er vergeblich versuchte, einen ins Seitenaus springenden Ball zu fangen.
Für den 62-Jährigen war es der insgesamt sechste Erfolg als Chefcoach von Benfica, vor 25 Jahren hatte Mourinho als Nachfolger von Jupp Heynckes in Lissabon seine Trainerkarriere begonnen. Nach neun Ligaspielen trat er aber schon wieder zurück, da er sich mit dem Präsidenten überworfen hatte.
Große Aufgaben für Mourinho
Danach begann seine Weltkarriere, die ihn zuletzt aber nicht mehr zur europäischen Elite, sondern zur AS Rom sowie zu Tottenham Hotspur und Fenerbahce Istanbul führte. In der Türkei musste Mourinho Ende August gehen, ehe er am Donnerstag als Nachfolger des in dieser Woche entlassenen Bruno Lage präsentiert wurde.
Auf Mourinho warten nach dem nächsten Ligaspiel am kommenden Freitag zwei ganz besondere Duelle: In der Champions League reist er mit Benfica zu seinem Ex-Klub FC Chelsea (30. September), fünf Tage später kommt es in der Liga zum Wiedersehen mit dem FC Porto, mit dem er 2004 die Königsklasse gewann.