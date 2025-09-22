Dembélé gewinnt erstmals den Ballon d’Or

SID 22.09.2025 • 23:07 Uhr Frankreichs Dribbelkönig lässt Lamine Yamal hinter sich.

Frankreichs Dribbelkönig Ousmane Dembélé vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat erstmals den Ballon d’Or gewonnen. Der 28-Jährige nahm die Auszeichnung als Nachfolger des Spaniers Rodri (Manchester City) am Montagabend im Pariser Théâtre du Châtelet entgegen - nur wenige Kilometer westlich des PSG-Stadions Parc des Princes. „Das ist unglaublich, was ich gerade erleben darf“, sagte er.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dembélé, Weltmeister von 2018 und ehemaliger Profi von Borussia Dortmund, stand mit PSG zudem im Klub-WM-Finale und holte das nationale Double. Er ließ das spanische Wunderkind Lamine Yamal vom FC Barcelona und seinen portugiesischen Klubkollegen Vitinha hinter sich.

„Ich habe wirklich keine Worte“, sagte Dembélé, dessen Name im Saal kurz vor der Verkündung des Siegers noch skandiert wurde: „Ich danke PSG, dass sie mich 2023 geholt haben, diese individuelle Trophäe ist wirklich der Kollektivleistung zu verdanken.“ Der Franzose konnte seine Tränen während der Rede nicht zurückhalten, er dankte seiner Mutter und auch dem PSG-Trainer Luis Enrique, „der wie ein Vater“ für ihn sei.

Florian Wirtz, 150-Millionen-Euro-Einkauf des FC Liverpool, landete abgeschlagen auf dem 29. Platz. Letzter deutscher Ballon-d’Or-Gewinner war Matthias Sammer 1996. Ohnehin gab es für die deutschen Nominierten bei der Gala nichts zu holen. Der frühere Bundestrainer Hansi Flick (FC Barcelona) stand zwar auf der Shortlist, war aber letztlich chancenlos gegen PSG-Coach Enrique. Klara Bühl (Bayern München) stand ebenfalls zur Wahl und landete auf Platz 19, die Trophäe gewann zum dritten Mal in Serie die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona.

{ "placeholderType": "MREC" }