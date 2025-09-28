Derby-Besuch: Klopp begeistert von der MLS

SID 28.09.2025 • 07:49 Uhr Der Fußballchef von Red Bull prophezeit der nordamerikanischen Fußballliga eine goldene Zukunft.

Jürgen Klopp prophezeit der nordamerikanischen Fußballliga MLS eine goldene Zukunft. Die Qualität in der Liga mit Weltstar Lionel Messi sowie den früheren deutschen Nationalspielern Thomas Müller und Marco Reus sei bereits jetzt „wirklich, wirklich gut“, sagte Klopp bei einem Besuch in New York und ergänzte: „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir in fünf Jahren ganz anders über die MLS sprechen werden. Sie wird wachsen und wachsen.“

Der globale Fußballchef von Red Bull weilte im Big Apple beim „Hudson River Derby“ zwischen den New York Red Bulls und New York City FC (2:3). Zuvor besuchte er das Trainingszentrum „seines“ MLS-Klubs in Morris Township, New Jersey und zeigte sich „sehr, sehr beeindruckt“ von den Bedingungen vor Ort: „Von sowas träumst du nicht mal. Das ist wirklich das nächste Level.“

Seit seinem Amtsantritt als „Head of Global Soccer“ tourt Klopp zu den internationalen Fußball-Standorten des Konzerns. Sein Ziel: eine einheitliche Spielphilosophie und ein gemeinsames Mindset über alle Klubs hinweg zu etablieren.