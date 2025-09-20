Ecuador: Dritter getöter Fußballprofi seit Anfang September

SID 20.09.2025 • 12:35 Uhr Ecuador erlebt eine Serie tödlicher Angriffe. Auch ein ehemaliger Nationalsspieler ist unter den Opfern.

Eine Serie tödlicher Angriffe erschüttert den ecuadorianischen Fußball: Am Freitag ist mit Jonathan González bereits der dritte Profi seit Anfang September getötet worden. Der 31 Jahre alte viermalige Nationalspieler vom Zweitligisten 22 de Julio FC erlag nach Polizeiangaben Schussverletzungen, die er bei einem Angriff in einem Wohnhaus in der Küstenprovinz Esmeraldas erlitten hatte. Ein weiteres, bislang nicht identifiziertes Opfer starb auf dem Weg ins Krankenhaus, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Bereits zu Beginn des Monats waren zwei Spieler des Zweitligisten Exapromo Costa FC bei einem bewaffneten Angriff ums Leben gekommen. Nach Angaben des Klubs wurden Maicol Valencia und Leandro Yepez Opfer einer Attacke, die eigentlich einem anderen Ziel gegolten habe.