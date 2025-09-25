Englischer Fußball trauert um Nachwuchsspieler

SID 25.09.2025 • 20:35 Uhr England trauert um Billy Vigar. Der einstige Jugendspieler des FC Arsenal erlag einer schweren Gehirnverletzung.

Der englische Fußball trauert um Billy Vigar. Der einstige Jugendspieler des FC Arsenal verstarb am Donnerstag im Alter von nur 21 Jahren, wie sein derzeitiger Verein Chichester City aus der unterklassigen Isthmian League mitteilte.

Vigar hatte sich am vergangenen Samstag in einem Spiel eine schwere Gehirnverletzung zugezogen und war in der Folge in ein künstliches Koma versetzt worden.