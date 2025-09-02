Ex-Weltfußballerin Martens beendet Karriere

Newsticker
{}
Die frühere Weltfußballerin Lieke Martens beendet ihre aktive Karriere. Früher lief sie für den FCR Duisburg auf.
© IMAGO/Richard Wareham
SID
Die frühere Weltfußballerin Lieke Martens beendet ihre aktive Karriere. Früher lief sie für den FCR Duisburg auf.

Die ehemalige Weltfußballerin Lieke Martens (Niederlande) hat sieben Monate nach der Geburt ihres Sohnes Lowen ihre aktive Karriere beendet.

„Meine größte Priorität ist es jetzt, die beste Mutter zu sein“, sagte die 160-malige Oranje-Stürmerin. Die 32 Jahre alte frühere Europameisterin und Bundesliga-Spielerin ist mit dem früheren Torwart Benjamin van Leer verheiratet.

In der vergangenen Saison hatte Martens bei Paris Saint-Germain unter Vertrag gestanden, von 2012 bis 2014 war sie für den FCR Duisburg aufgelaufen.

Den Höhepunkt ihrer Karriere erlebte Martens 2017, als sie Europameisterin und als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde. Die FIFA kürte sie anschließend zur Weltfußballerin, 2019 wurde sie WM-Zweite.

Ihre Profikarriere hatte 2009 beim niederländischen Klub SC Heerenveen begonnen, danach spielte sie bei VVV Venlo, Standard Lüttich, Kopparbergs/Göteborg, Rosengard, FC Barcelona und Paris. Mit Barca gewann sie unter anderem 2021 die Champions League, den spanischen Pokal sowie drei Meisterschaften.

