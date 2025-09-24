Newsticker
FIFA: Neues Frauen-Turnier mit afghanischem Flüchtlingsteam

FIFA veranstaltet neues Frauen-Turnier

Die FIFA veranstaltet zur Förderung des Frauenfußballs ein weiteres Turnier. Mit dabei ist auch das afghanische Flüchtlingsteam.
SID
Zur Förderung des Frauenfußballs veranstaltet der Weltverband FIFA ein weiteres internationales Turnier. Bei der „FIFA Unites: Women’s Series“ wird neben der Nationalmannschaften Tschads, Libyens und der Vereinigten Arabischen Emirate auch das afghanische Frauenflüchtlingsteam erstmals in einem internationalen Turnier antreten.

„Der Zugang aller Frauen zum Fußball“ sei ein „wichtiges Ziel der FIFA“, wird Präsident Gianni Infantino in einer Pressemitteilung am Mittwoch zitiert.

Der FIFA-Rat hatte im Mai die Gründung der afghanischen Flüchtlingsmannschaft als Teil der Bemühungen zur Unterstützung von Spielerinnen innerhalb und außerhalb des Landes genehmigt. Unter der schottischen Trainerin Pauline Hamill waren Sichtungscamps, unter anderem in England und Sydney, durchgeführt worden.

Infantino: Spiele „symbolisieren Hoffnung und Fortschritt für Frauen“

Der Wettbewerb findet vom 23. bis 29. Oktober 2025 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) statt. „Wir sind uns des Potenzials bewusst, das der Fußball auf und neben dem Platz bietet. Diese Freundschaftsspiele sind mehr als nur ein Wettbewerb“, sagte Infantino: „Sie symbolisieren Hoffnung und Fortschritt für Frauen auf der ganzen Welt.“

Die Spiele werden im Meisterschaftsformat ausgetragen, jede Mannschaft absolviert drei Partien. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt die Serie.

