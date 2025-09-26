FIFA sperrt eingebürgerte Nationalspieler

SID 26.09.2025 • 16:54 Uhr Die FIFA greift durch und sperrt sieben Akteure, die ihre Spielberechtigung aufgrund „manipulierter Dokumente“ erhalten haben sollen.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat sieben eingebürgerte malaysische Nationalspieler gesperrt. Sie hätten aufgrund „manipulierter Dokumente“ ihre Spielberechtigung erhalten, entschied die Disziplinarkommission der FIFA.

Die gebürtigen Spanier Gabriel Palmero und Jon Irazábal, die Argentinier Facundo Garcés, Rodrigo Holgado und Imanol Machuca, der Brasilianer João Figueiredo sowie der in den Niederlanden geborene Hector Hevel wurden für zwölf Monate gesperrt.

Geldstrafe für die Spieler und den Verband

Zudem müssen sie eine Geldstrafe in Höhe von je 2000 Schweizer Franken (2141 Euro) bezahlen. Der Fußballverband Malaysias (FAM) wurde mit einer Strafe von 350.000 Franken (375.000 Euro) belegt.