Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-EM
FORMEL 1
HANDBALL
US-SPORT
LEICHTATHLETIK-WM
DARTS
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Galatasaray gewinnt auch fünftes Saisonspiel

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Sané und Gündogan siegen

Mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der Startelf holt Istanbul den nächsten Erfolg.
Gündogan stand bei Galatasaray in der Startelf
Gündogan stand bei Galatasaray in der Startelf
© IMAGO/SID/Arife Karakum
SID
Mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der Startelf holt Istanbul den nächsten Erfolg.

Galatasaray Istanbul hat in der türkischen Süper Lig auch sein fünftes Saisonspiel gewonnen und sich an der Tabellenspitze bereits ein kleines Polster herausgeschossen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der Startelf gewann Galatasaray bei Eyüpspor mit 2:0 (0:0), vorerst beträgt der Vorsprung des Meisters auf den ersten Verfolger Trabzonspor fünf Punkte.

Den Führungstreffer erzielte Mauro Icardi (73.) auf Vorlage des früheren Schalkers Ahmet Kutucu, der zuvor für Sané auf den Platz gekommen war.

Gündogan wurde kurz vor Schluss (87.) ausgewechselt, wenig später sorgte Yunus Akgün (89.) für das 2:0. Bei Eyüpspor stand der frühere deutsche Nationalspieler Kerem Demirbay über die gesamte Spieldauer auf dem Platz.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite