Haaland-Gala! ManCity demütigt United im Stadtderby

Manchester City hat im traditionsreichen Stadtduell mit Manchester United die Oberhand behalten und dank Doppeltorschütze Erling Haaland eindrucksvoll eine frühe Krise abgewendet. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola setzte sich am Sonntagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 3:0 (1:0) gegen den Rivalen durch.

Phil Foden (18.) und Superstar Haaland (53., 68.) sorgten für den verdienten Sieg für die Gastgeber, die sich mit dem erst zweiten Ligaerfolg auf den achten Tabellenrang schoben. Das von Ruben Amorim trainierte United rutschte dagegen weiter ab auf Platz 14.

Zum Abschluss des vierten Spieltags war die Mission für die beiden Schwergewichte beinahe identisch: Mit dem Sieg in der Stadtmeisterschaft den verpatzten Saisonstart zumindest teilweise vergessen machen. Jeweils nur einen Sieg hatten beide Vereine in den ersten drei Ligaspielen feiern können.

Haaland verpasst die frühe Führung nach 17 Sekunden

Ihre Siegambitionen unterstrichen die Gastgeber bereits in der ersten Spielminute, der Schuss von Haaland nach 17 Sekunden rauschte nur knapp am Tor vorbei. Wenig später machte Foden es dann besser.

Nach Wiederanpfiff erhöhte Haaland. Gianluigi Donnarumma, der nach seiner Ausbootung bei Paris Saint-Germain erstmals für Guardiolas Mannschaft zwischen den Pfosten stand, verhinderte mit einer Glanzparade den Anschluss.