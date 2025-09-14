"Hattrick-Hero": Müller überragt an seinem Geburtstag

SID 14.09.2025 • 07:35 Uhr Erster Dreierpack seit 2018: Der 2014er-Weltmeister führt Vancouver zum 7:0 gegen Philadelphia.

Ein Dreierpack am 36. Geburtstag: Für Thomas Müller läuft es bei den Vancouver Whitecaps traumhaft. In seinem erst dritten Spiel nach dem Wechsel an die kanadischen Westküste führte der Weltmeister von 2014 sein neues Team zu dessen höchstem Sieg in seiner MLS-Geschichte. Nach dem 7:0 (4:0) gegen Philadelphia Union feierten die "Caps" den Ex-Bayern überschwänglich.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Hattrick Hero" titelte Vancouver bei X, nachdem Müller im BC Place Stadium per Handelfmeter zum 3:0 (30.), per Foulelfmeter zum 4:0 (45.+1) und mit dem Kopf zum Endstand (88.) gegen den Spitzenreiter der Eastern Conference getroffen hatte. Vancouver, das in der Ära Müller noch ungeschlagen ist (zwei Siege, ein Unentschieden), liegt auf Platz drei der Western Conference.

Es war der siebte Dreierpack in Müllers Profi-Karriere, zuletzt war ihm ein solcher im April 2018 beim 6:2 gegen Bayer Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals gelungen. Bereits in seinem zweiten Match für Vancouver hatte der 131-malige Nationalspieler für Furore gesorgt, als er in der Nachspielzeit zum 3:2 Erfolg gegen St. Louis City getroffen hatte.