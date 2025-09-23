Ligapokal: Liverpool dank Ekitike im Achtelfinale

SID 23.09.2025 • 22:58 Uhr Ohne Florian Witz besiegen die Reds den Zweitligisten FC Southampton durch einen späten Treffer des Ex-Frankfurters - der danach vom Platz fliegt.

Rekordsieger FC Liverpool hat dank eines späten Treffers des ehemaligen Frankfurters Hugo Ekitike (86.) das Achtelfinale im englischen Ligapokal erreicht. Ohne Stammspieler wie Florian Wirtz besiegten die Reds den Zweitligisten FC Southampton 2:1 (1:0). Der nach der Pause eingewechselte Ekitike sah nach nach seinem Treffer Gelb-Rot, weil er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte.

Der für 144 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtete Alexander Isak hatte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Liverpool (43.) die Führung erzielt. Zum Ausgleich für die mutigen Gäste, bei denen unter anderem die Neuzugänge Leo Scienza (vom 1. FC Heidenheim) und Caspar Jander (1. FC Nürnberg) in der Startelf standen, traf Shea Charles (76.) nach einem Fehler des Ex-Stuttgarters Waturo Endo.