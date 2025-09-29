Lukas Podolski halbnackt im Ultrablock

Lukas Podolski hat sich beim Auswärtsspiel von Gornik Zabrze in der Fankurve der Ultras von „Torcida Gornik“ aufgehalten und sein Team angefeuert.
Podolski halbnackt im Ultrablock
Lukas Podolski hat seinen Klub Gornik Zabrze vom Ultrablock aus unterstützt – und das mit freiem Oberkörper.
Bei Instagram postete Podolski ein Bild, das ihn mit freiem Oberkörper in der Fankurve der Ultras zeigt. Dazu schrieb der ehemalige deutsche Nationalspieler: „Mit unserer Torcida Gornik. Unglaubliche Leidenschaft. Das ist Fußball!“
Remis trotz Poldi-Unterstützung
Viel half die Unterstützung Podolskis jedoch nicht, denn Zabrze kam trotz Führung nicht über ein 1:1 bei KS Cracovia hinaus. Dennoch thront der Klub an der Spitze der polnischen Liga.
Der Vorsprung von Zabrze auf Cracovia beträgt einen Punkt, das jedoch eine Partie weniger absolviert hat. Podolskis Vertrag bei Zabrze läuft am Saisonende aus.