Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Lukas Podolski halbnackt im Ultrablock

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Podolski halbnackt im Ultrablock

Lukas Podolski hat seinen Klub Gornik Zabrze vom Ultrablock aus unterstützt – und das mit freiem Oberkörper.
Der 1. FC Köln zwischen Aufstieg und Bundesliga-Rückkehr. Im Exklusiv-Interview mit Sport1 spricht FC-Legende Lukas Podolski über seinen Klub.
Daniel Höhn
Lukas Podolski hat seinen Klub Gornik Zabrze vom Ultrablock aus unterstützt – und das mit freiem Oberkörper.

Lukas Podolski hat sich beim Auswärtsspiel von Gornik Zabrze in der Fankurve der Ultras von „Torcida Gornik“ aufgehalten und sein Team angefeuert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei Instagram postete Podolski ein Bild, das ihn mit freiem Oberkörper in der Fankurve der Ultras zeigt. Dazu schrieb der ehemalige deutsche Nationalspieler: „Mit unserer Torcida Gornik. Unglaubliche Leidenschaft. Das ist Fußball!“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Remis trotz Poldi-Unterstützung

Viel half die Unterstützung Podolskis jedoch nicht, denn Zabrze kam trotz Führung nicht über ein 1:1 bei KS Cracovia hinaus. Dennoch thront der Klub an der Spitze der polnischen Liga.

Der Vorsprung von Zabrze auf Cracovia beträgt einen Punkt, das jedoch eine Partie weniger absolviert hat. Podolskis Vertrag bei Zabrze läuft am Saisonende aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite