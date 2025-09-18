Messi wird in Miami verlängern - spielt er die WM?

SID 18.09.2025 • 09:33 Uhr Wird der Superstar noch einmal für Argentinien zur WM fahren? Bisher hat er noch keine Entscheidung verkündet.

Fußball-Superstar Lionel Messi wird seinen Vertrag bei Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) über 2026 hinaus verlängern. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

Beide Seiten seien sich einig, innerhalb von zwei Wochen solle der Deal verkündet werden. Der argentinische Weltmeister spielt seit 2023 in Miami und ist das Zugpferd der Liga, er wird im Juni 2026 39 Jahre alt.

Unklar ist, ob die bevorstehende Vertragsverlängerung Einfluss auf Messis WM-Entscheidung haben wird. Bisher hat der achtmalige Weltfußballer offen gelassen, ob er das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer 2026 spielen will – mit der Tendenz nein. Zumindest würde eine Verlängerung bedeuten, dass seine Vereinskarriere dann noch nicht beendet wäre.

Messi in der MLS weiter in Topform

„Ich glaube nicht, dass ich die WM noch einmal spielen werde“, sagte Messi zuletzt: „Angesichts meines Alters wäre es nur logisch, dass das nicht passieren wird.“ Letztlich hänge allerdings eine Entscheidung auch davon ab, wie er sich körperlich fühle. „Wir werden sehen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen“, sagte Messi.

Vor zwei Wochen war er von 85.000 Fans im Estadio Monumental von Buenos Aires gefeiert worden, es wirkte wie ein Vorgeschmack auf seinen Abschied. Anlass war sein letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation.