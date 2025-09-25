Newsticker
MLS: Messi brilliert für Miami - Vancouver strauchelt ohne Müller

Messi überragt - Müller fehlt

Lionel Messi trifft in der MLS nach Belieben, Vancouver holt ohne den angeschlagenen Thomas Müller dagegen nur ein Remis.
Javier Mascherano, Trainer von Inter Miami, lobt seinen Superstar Lionel Messi nach dessen Doppelpack beim 3:2-Sieg gegen DC United in den höchsten Tönen.
SID
Lionel Messi trifft in der MLS nach Belieben, Vancouver holt ohne den angeschlagenen Thomas Müller dagegen nur ein Remis.

Fußball-Superstar Lionel Messi dominiert trotz seiner 38 Jahre mehr denn je die Major League Soccer (MLS). Beim 4:0 (1:0) seines Klubs Inter Miami bei New York City FC erzielte der argentinische Weltmeister zwei Tore (74./86.) und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Durch den Sieg hat sich Miami einen Platz in den Playoffs gesichert. Messi führt mit 24 Treffern die MLS-Torjägerliste an.

Müller fehlt bei Vancouver

Der deutsche Topstar Thomas Müller fehlt seinen Vancouver Whitecaps dagegen weiterhin wegen Adduktorenproblemen. Ohne den 36-Jährigen kamen die Kanadier nach zuvor drei Siegen in Folge nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Portland Timbers hinaus.

Für die K.o.-Runde ist Vancouver aber bereit qualifiziert.

