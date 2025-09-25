MLS: Messi brilliert für Miami - Vancouver strauchelt ohne Müller

SID 25.09.2025 • 07:12 Uhr Lionel Messi trifft in der MLS nach Belieben, Vancouver holt ohne den angeschlagenen Thomas Müller dagegen nur ein Remis.

Fußball-Superstar Lionel Messi dominiert trotz seiner 38 Jahre mehr denn je die Major League Soccer (MLS). Beim 4:0 (1:0) seines Klubs Inter Miami bei New York City FC erzielte der argentinische Weltmeister zwei Tore (74./86.) und bereitete einen weiteren Treffer vor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Durch den Sieg hat sich Miami einen Platz in den Playoffs gesichert. Messi führt mit 24 Treffern die MLS-Torjägerliste an.

Müller fehlt bei Vancouver

Der deutsche Topstar Thomas Müller fehlt seinen Vancouver Whitecaps dagegen weiterhin wegen Adduktorenproblemen. Ohne den 36-Jährigen kamen die Kanadier nach zuvor drei Siegen in Folge nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Portland Timbers hinaus.