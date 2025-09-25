MLS: Messi brilliert für Miami - Vancouver strauchelt ohne Müller

Fußball-Superstar Lionel Messi dominiert trotz seiner 38 Jahre mehr denn je die Major League Soccer (MLS). Beim 4:0 (1:0) seines Klubs Inter Miami bei New York City FC erzielte der argentinische Weltmeister zwei Tore (74./86.) und bereitete einen weiteren Treffer vor.
Messi überragt - Müller fehlt
Lionel Messi trifft in der MLS nach Belieben, Vancouver holt ohne den angeschlagenen Thomas Müller dagegen nur ein Remis.
Durch den Sieg hat sich Miami einen Platz in den Playoffs gesichert. Messi führt mit 24 Treffern die MLS-Torjägerliste an.
Müller fehlt bei Vancouver
Der deutsche Topstar Thomas Müller fehlt seinen Vancouver Whitecaps dagegen weiterhin wegen Adduktorenproblemen. Ohne den 36-Jährigen kamen die Kanadier nach zuvor drei Siegen in Folge nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Portland Timbers hinaus.
Für die K.o.-Runde ist Vancouver aber bereit qualifiziert.