Nach Abgang vom FC Bayern: Bitteres Debüt für Aznou

Das hatte sich Adam Aznou sicher anders vorgestellt. Der ehemalige Spieler vom FC Bayern hat bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC Everton eine bittere Pleite kassiert - und das ausgerechnet mit der U21 der Toffees!
Bitteres Debüt für Aznou
Aznou musste sich mit dem Everton-Nachwuchs in der EFL Trophy den Doncaster Rovers mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.
Aznou kehrt von Verletzung zurück
Der 19 Jahre alte Aznou, der gerade erst von einer Sprunggelenksverletzung zurückgekehrt war, stand überraschenderweise in der Startelf von Evertons U21.
Der Neuzugang vom FC Bayern zeigte dabei eine ordentliche Leistung. „Der beeindruckende Aznou erobert den Ball und wird gefoult“, schrieb Everton beispielsweise im Liveticker zu einer Aktion in der 35. Minute.
EFL Trophy: Später K.o. für Everton
Kurz vor Schluss wurde Aznou schließlich ausgewechselt und durch Omari Benjamin ersetzt (81.).
Beim 0:1 durch Brandon Hanlan stand Aznou noch auf dem Feld (7.). Den späten Ausgleichstreffer durch Justin Clarke (90.+2) und den noch späteren Siegtreffer der Doncaster Rovers von Joe Sbarra zum 1:2-Endstand erlebte Aznou von der Bank aus.