Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Nach Abgang vom FC Bayern: Bitteres Debüt für Aznou

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bitteres Debüt für Aznou

Adam Aznou gibt sein Pflichtspieldebüt für den FC Everton. Mit der U21 scheidet der ehemalige Bayern-Spieler in der EFL Trophy aus.
Adam Aznou wechselt vom FC Bayern zum englischen Erstligisten FC Everton. Christoph Freund erklärt die Hintergründe des Wechsels.
Julius Schamburg
Adam Aznou gibt sein Pflichtspieldebüt für den FC Everton. Mit der U21 scheidet der ehemalige Bayern-Spieler in der EFL Trophy aus.

Das hatte sich Adam Aznou sicher anders vorgestellt. Der ehemalige Spieler vom FC Bayern hat bei seinem Pflichtspieldebüt für den FC Everton eine bittere Pleite kassiert - und das ausgerechnet mit der U21 der Toffees!

{ "placeholderType": "MREC" }

Aznou musste sich mit dem Everton-Nachwuchs in der EFL Trophy den Doncaster Rovers mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Aznou kehrt von Verletzung zurück

Der 19 Jahre alte Aznou, der gerade erst von einer Sprunggelenksverletzung zurückgekehrt war, stand überraschenderweise in der Startelf von Evertons U21.

Der Neuzugang vom FC Bayern zeigte dabei eine ordentliche Leistung. „Der beeindruckende Aznou erobert den Ball und wird gefoult“, schrieb Everton beispielsweise im Liveticker zu einer Aktion in der 35. Minute.

{ "placeholderType": "MREC" }
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

EFL Trophy: Später K.o. für Everton

Kurz vor Schluss wurde Aznou schließlich ausgewechselt und durch Omari Benjamin ersetzt (81.).

Beim 0:1 durch Brandon Hanlan stand Aznou noch auf dem Feld (7.). Den späten Ausgleichstreffer durch Justin Clarke (90.+2) und den noch späteren Siegtreffer der Doncaster Rovers von Joe Sbarra zum 1:2-Endstand erlebte Aznou von der Bank aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite