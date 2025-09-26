Nach tödlichem Unfall: Fans starten Petition

Annabella Aulinger 26.09.2025 • 15:14 Uhr Nach dem tragischen Tod des ehemaligen Arsenal-Nachwuchsspielers Billy Vigar starten Fans eine Petition. Sie fordern mehr Sicherheit auf Fußballplätzen.

Nach einem tragischen Unfall bei einem Fußballspiel in Englands siebter Liga ist am Donnerstagmorgen der ehemalige Arsenal-Nachwuchsspieler Billy Vigar verstorben.

Der Spieler von Chichester City kollidierte in der Anfangsphase der Partie gegen Wingate and Finchley mit einer Backsteinmauer am Rande des Spielfelds. Er musste sofort in ein Krankenhaus gebracht werden - das Spiel wurde direkt abgebrochen.

Fans reagierten auf die schockierende Nachricht, indem sie eine Petition starteten: „Wir, Fußballliebhaber, fordern dringend die Entfernung von Ziegelmauern und anderen harten, unbeweglichen Strukturen, die Fußballplätze umgeben.“

Zwar wurde der 23-Jährige am Dienstag operiert, jedoch verstarb er am Donnerstagmorgen an den Folgen einer schweren Hirnverletzung. Die Petition namens „Vigar‘s Law“ (zu Deutsch: Vigars Gesetz), die bereits über 2000 Unterschriften verzeichnet, wurde wenige Stunden nach der Todesmeldung gestartet.

Da die Umstände von Vigars Tod kein Einzelfall sind, sehen Fans dringenden Handlungsbedarf. Erst im vergangenen Monat stürzte ein Teil einer Mauer ein - nur wenige Meter von einem Tor entfernt. 2022 erlitt ein Spieler mehrere Schädelbrüche nach einem Zusammenprall mit einer Werbetafel.

„Unzählige Spieler aller Leistungsklassen haben sich aufgrund dieser gefährlichen Barrieren schwere Verletzungen zugezogen, darunter Knochenbrüche, Gehirnerschütterungen und lebensverändernde Traumata“, heißt es in der Petition.

Vigar unterschrieb 2022 einen Profivertrag

Vigar unterschrieb 2022 einen Profivertrag beim FC Arsenal, kam aber nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Nach drei Leihen wechselte er 2024 zu Hastings United und im vergangenen August zu Chichester City.

Sein ehemaliger Verein zeigte sich betroffen von dem Verlust des ehemaligen Nachwuchs-Talents und veröffentlichte als Reaktion auf die Nachricht ein offizielles Statement auf X.

