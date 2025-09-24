DFB-Talent debütiert für Milan: "Nur der Anfang"

SID 24.09.2025 • 14:31 Uhr Der frühere U17-Weltmeister David Odogu feiert einen gelungenen Einstand und ist fest entschlossen, in Italien Fuß zu fassen.

Juniorennationalspieler David Odogu setzt sich nach seinem erfolgreichen Einstand bei der AC Mailand höhere Ziele. „Mein Pflichtspiel-Debüt bei so einem großen Verein ist etwas ganz Besonderes für mich“, sagte der frühere U17-Welt- und Europameister dem SID: „Ich habe in den letzten Jahren sehr hart dafür gearbeitet und bin nun sehr dankbar für diesen Moment. Aber es ist auch klar, dass dies hoffentlich nur der Anfang für mich ist.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Odogu war im Sommer auf den letzten Drücker vom VfL Wolfsburg nach Italien gewechselt. Am Dienstagabend wurde der 19 Jahre alte Innenverteidiger beim Pokalspiel gegen US Lecce (3:0) in der 79. Minute erstmals eingewechselt und half mit einer abgeklärten Vorstellung dabei, den Achtelfinaleinzug abzusichern.

„Meine Zeit hier in Mailand ist bisher sehr gut, ich wurde super aufgenommen und fühle mich bereits unglaublich wohl“, berichtete Odogu zufrieden. Er wolle Trainer Massimiliano Allegri „und meinen Teamkollegen weiterhin zeigen, was ich kann, gut trainieren und ein wichtiger Spieler für die Mannschaft werden“, ergänzte er und betonte: „Ich bin mit einem klaren Plan hierher gekommen und werde diesen weiter verfolgen.“

Odogu eifert Rüdiger nach

Odogu gilt als großes Abwehrtalent, für Wolfsburg bestritt er drei Bundesligaspiele. Als Vorbild nennt der gebürtige Berliner DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger. „Genau wie er will ich aggressiv und ein Leader sein“, sagte er.

{ "placeholderType": "MREC" }