"Haben keinen Zweiten" - Ronaldo fordert Neymar-Comeback

SID 25.09.2025 • 07:21 Uhr Der einstige Topstürmer Ronaldo glaubt weiter an die Qualität von Superstar Neymar - und will ihn bei der WM in der Selecao sehen.

Fußball-Ikone Ronaldo fordert eine Rückkehr von Topstar Neymar in die brasilianische Nationalmannschaft für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. „Wir haben keinen zweiten Fußballer wie Neymar und hoffen, dass er für die Weltmeisterschaft zu 100 Prozent fit sein wird“, sagte der einstige Stürmer bei einer Werbeveranstaltung in Sao Paulo, der auch Neymar beiwohnte.

Neymar, Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft (79 Tore in 128 Spielen), war von Trainer Carlo Ancelotti zuletzt nicht für die WM-Qualifikationsspiele Anfang September nominiert worden.

Ancelotti nominierte Neymar nicht

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit bliebe der Stürmer vom FC Santos aber „ein entscheidender Spieler“ für den Rekordweltmeister, erklärte Ronaldo.