Rückkehr perfekt: Mourinho neuer Trainer bei Benfica

SID 18.09.2025 • 16:50 Uhr "The Special One" ist zurück in Portugal. In Lissabon begann einst seine Trainerkarriere.

Die aufsehenerregende Rückkehr ist perfekt: Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon hat Starcoach José Mourinho als neuen Trainer präsentiert. Der Klub bestätigte die Einigung mit dem 62-Jährigen am Donnerstag. Mourinho, der seine Trainerkarriere vor 25 Jahren bei Benfica begonnen hatte, erhält einen Vertrag bis 2027.

{ "placeholderType": "MREC" }

Von Vorgänger Bruno Lage hatte sich der Klub noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Außenseiter Qarabag Agdam getrennt. „The Special One“ Mourinho war ohne Job, nachdem er Ende August nach der verpassten Champions-League-Qualifikation bei Fenerbahce Istanbul entlassen worden war.

Im September 2000 hatte Mourinho als Nachfolger von Jupp Heynckes bei Benfica seinen ersten Cheftrainerposten angetreten. Nach neun Ligaspielen trat er aber bereits wieder zurück, da er sich mit dem Präsidenten überworfen hatte. Danach begann seine Weltkarriere, die ihn zuletzt aber nicht mehr zur europäischen Elite, sondern zu Fenerbahce, AS Rom sowie Tottenham Hotspur führte. Zuvor hatte er sowohl mit dem FC Porto (2004) als auch mit Inter Mailand (2010) die Königsklasse gewonnen, dazu unter anderem Real Madrid und Manchester United trainiert.