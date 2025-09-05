Spuckattacke: Suárez für sechs Spiele gesperrt

SID 05.09.2025 • 22:59 Uhr Der Teamkollege von Superstar Lionel Messi fällt zum wiederholten Mal negativ auf - die Strafe fällt heftig aus.

Luis Suárez (38) ist für die Spuckattacke auf einen gegnerischen Funktionär nach dem verlorenen Leagues-Cup-Finale gegen die Seattle Sounders (0:3) am vergangenen Wochenende für sechs Spiele gesperrt worden. Wie der Disziplinarausschuss des Veranstalters am Freitag mitteilte, gilt die Sperre nur für die nächste Ausgabe des Turniers. Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) behalte sich jedoch das Recht vor, weitere Strafen zu verhängen.

Suárez war unmittelbar nach Abpfiff auf Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas zugestürmt und hatte den 20-Jährigen in den Schwitzkasten genommen. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen Beteiligten beider Teams, in der es zu der Spuckattacke kam. Auch für Miamis Sergio Busquets zogen die Tumulte eine Sperre von zwei Spielen nach sich.

Tomas Aviles, ein weiterer Teamkollege von Suárez, Busquets und dem achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi, wurde für drei Spiele gesperrt. Aufseiten Seattles wurde Steven Lenhart aus dem Trainerteam der Sounders für fünf Spiele gesperrt.