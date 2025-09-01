Suárez-Eklat nach Messi-Pleite: Spuckattacke schockt Leagues-Cup-Finale

SPORT1 01.09.2025 • 06:40 Uhr Luis Suárez sorgt nach dem verlorenen Leagues-Cup-Finale von Inter Miami für einen Eklat. Ein Video zeigt, wie er einen Mitarbeiter der Seattle Sounders anspuckt. Auch Lionel Messi verpasste zuvor eine große Chance – und Miami den Titel.

Luis Suárez hat nach dem verlorenen Finale mit Inter Miami im Leagues Cup gegen die Seattle Sounders für einen Skandal gesorgt. Der Stürmer schien einen Mitarbeiter der Sounders angespuckt zu haben, nachdem Miami am Sonntagabend im Lumen Field mit 0:3 unterlegen war.

Am Ende des Spiels kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, und beide Teams gerieten nach dem Schlusspfiff auf dem Spielfeld aneinander. Ein Video auf X zeigt, wie Suárez in einer hitzigen Szene einem Sounders-Mitarbeiter ins Gesicht spuckt. Zuvor soll er bereits Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas gewürgt haben. Miamis Keeper Oscar Ustari stellte sich dazwischen, ehe die Parteien getrennt wurden.

Trainer Schmetzer reagiert auf Vorfall

„Leider wird das etwas von der Aufmerksamkeit von der großartigen Leistung der Seattle Sounders ablenken“, sagte Seattles Trainer Brian Schmetzer nach dem Spiel. „Ihre Spieler waren frustriert, und das führte zu einigen Vorfällen auf dem Spielfeld, die dort nicht passieren sollten.“

Gleichzeitig stellte er klar, dass für ihn das sportliche Geschehen wichtiger sei. Er habe nach dem Spiel mit Messi in Ruhe gesprochen und das Ganze versucht beiseitezuschieben. „Das ist die Geschichte“, so Schmetzer.

Auch der Gäste-Coach meldete sich nach der Partie zu dem Vorfall zu Wort: „Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben“, sagte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano.

Messi vergibt Riesenchance – Titel verpasst

Zuvor hatte Lionel Messi die Chance, das Finale noch einmal spannend zu machen. In der 50. Minute stand er frei vor dem Tor, schoss den Ball aus kurzer Distanz jedoch über die Latte – ein Fehler, der für ihn höchst ungewöhnlich ist.

Statt des Ausgleichs zum 1:1 lief Miami somit dem Rückstand weiter hinterher und verlor deutlich. Für Inter Miami war die Niederlage besonders bitter: Der Klub hatte den Leagues Cup im Jahr 2023 noch gewonnen. Diesmal aber reichte es nicht, und die Sounders krönten sich verdient zum Sieger.

Historischer Erfolg für Seattle

Mit dem Triumph schrieben die Seattle Sounders Geschichte. Sie sind nun das einzige MLS-Team, das alle fünf großen Trophäen der Liga gewonnen hat: MLS Cup, Concacaf Champions Cup, U.S. Open Cup, Supporters’ Shield – und nun auch den Leagues Cup.

Darüber hinaus qualifizierten sich beide Finalisten sowie der Drittplatzierte Los Angeles Galaxy, der im Spiel um Platz drei Orlando City mit 2:1 besiegte, für den Concacaf Champions Cup 2026. Dort geht es wiederum um die Qualifikation für die Klub-WM 2029.