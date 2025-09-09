Tedesco neuer Cheftrainer von Fenerbahce

SID 09.09.2025 • 17:48 Uhr Der frühere Bundesliga-Coach tritt am Bosporus die Nachfolge von José Mourinho an.

Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist neuer Trainer von Fenerbahce Istanbul. Das gab der türkische Fußball-Vizemeister am Dienstag bekannt. Tedesco, der zuletzt die belgische Nationalmannschaft trainiert hatte, erhielt in Istanbul einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge von Startrainer José Mourinho an.

{ "placeholderType": "MREC" }

„The Special One“ hatte mit Fenerbahce zuletzt die Teilnahme an der Champions League verpasst und daraufhin seinen Job verloren. In der Liga belegt Fener derzeit den fünften Platz, der Rückstand auf Titelverteidiger Galatasaray beträgt bei einem Spiel weniger fünf Punkte.