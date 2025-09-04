Thema Innovation: Neue FIFA-Ausstellung öffnet im Oktober

SID 04.09.2025 • 05:58 Uhr Der Weltverband FIFA kündigt eine neue Exposition in seinem Museum in Zürich an.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat eine neue Ausstellung rund um das Thema Innovation in seinem Museum in Zürich angekündigt. Wie die FIFA mitteilte, werde die Sonderausstellung mit dem Namen „Innovation in Action: Fußballtechnologien auf und neben dem Platz“ am 1. Oktober eröffnet und ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

Die Themenbereiche lauten Rundfunk und Medien, Intelligente Daten, Schiedsrichterwesen und Fairness sowie Inszenierung des Spiels, zudem soll es ein „Innovationslabor“ geben. Ziel sei es laut einer FIFA-Mitteilung, zu zeigen, „wie Innovationen den Fußball prägen – sprich, wie er gespielt, geleitet, erlebt und verstanden wird“.