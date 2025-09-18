Vier Spieler in der 1. Minute ausgewechselt

Annabella Aulinger 18.09.2025 • 19:10 Uhr Bei einem Spiel in der englischen Nachwuchsliga bringt ein Trainer die Zuschauer zum Staunen. Schon in der 1. Minute wird es kurios.

In England ist es beim U21 National League Cup bereits in der 1. Minute des Spiels der Forest Green Rovers gegen die Wolverhampton Wanderers zu einem Moment gekommen, welcher die Zuschauer zum Stirnrunzeln brachte.

Der Trainer der Rovers, Robbie Savage, wechselte gleich vier Spieler auf einmal aus - bevor sich diese auf dem Platz überhaupt wirklich bewegen konnten.

Trainer trickst das Regelwerk aus

Es war ein strategischer Akt, um die speziellen Regeln des National League Cups zu umgehen. Denn dort müssen in einem Spiel mindestens vier Spieler auflaufen, welche bereits im letzten Spiel der Liga in der Startaufstellung standen.

Somit musste Savage einen Weg finden, sich um die Regel herum zu mogeln. Er stellte also vier Spieler in die Startelf, welche er eigentlich gar nicht im Spiel haben wollte - und wechselte diese einfach so schnell wie möglich wieder aus.

Es war nicht das erste Mal, dass der 50-Jährige einen strategischen Schachzug wie diesen gemacht hatte. Bereits vor einem Monat wechselte er ebenfalls zwei „Platzhalter” innerhalb der ersten zwei Minuten eines Spiels aus.