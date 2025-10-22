1,16 Tore: Müller führt im Schnitt vor Messi

Thomas Müller vor Lionel Messi: Zumindest in einer Statistik der Major League Soccer (MLS) liegt der frühere deutsche Nationalspieler vor dem argentinischen Fußball-Weltstar.
Müller toppt Messi
Der frühere Nationalspieler Thomas Müller liegt in einer MLS-Statistik vorne. Doch Lionel Messi dominiert die Liga vor dem Beginn der Play-offs.
Thomas Müller in Vancouver
Mit 1,16 Toren pro 90 Minuten führt Müller nach dem Ende der Hauptrunde vor Messi (1,08). Allerdings hat Müller nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps auch erst sieben MLS-Spiele (sieben Tore) absolviert. Messi kam in 28 Partien auf 29 Treffer.
Der 38-Jährige dominiert die MLS auch bei den Scorerpunkten. Insgesamt 48 Tore und Vorlagen hat der Weltmeister von 2022 für Inter Miami verbucht. Müller ist dennoch stolz auf seine Statistik: Der 36-Jährige postete die Übersicht der MLS bei X - und warb danach für den Play-off-Auftakt seiner „Caps“ am Montag gegen den FC Dallas. Messi trifft mit Miami am Samstag auf den Nashville SC. Zwei Siege sind zum Weiterkommen nötig.