Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
BASKETBALL
WINTERSPORT
EISHOCKEY
TENNIS
2. LIGA
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

1,16 Tore: Müller führt im Schnitt vor Messi

Müller toppt Messi

Der frühere Nationalspieler Thomas Müller liegt in einer MLS-Statistik vorne. Doch Lionel Messi dominiert die Liga vor dem Beginn der Play-offs.
Thomas Müller in Vancouver
Thomas Müller in Vancouver
© AFP/GETTYIMAGES/SID/RICH LAM
SID
Der frühere Nationalspieler Thomas Müller liegt in einer MLS-Statistik vorne. Doch Lionel Messi dominiert die Liga vor dem Beginn der Play-offs.

Thomas Müller vor Lionel Messi: Zumindest in einer Statistik der Major League Soccer (MLS) liegt der frühere deutsche Nationalspieler vor dem argentinischen Fußball-Weltstar.

Mit 1,16 Toren pro 90 Minuten führt Müller nach dem Ende der Hauptrunde vor Messi (1,08). Allerdings hat Müller nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps auch erst sieben MLS-Spiele (sieben Tore) absolviert. Messi kam in 28 Partien auf 29 Treffer.

Der 38-Jährige dominiert die MLS auch bei den Scorerpunkten. Insgesamt 48 Tore und Vorlagen hat der Weltmeister von 2022 für Inter Miami verbucht. Müller ist dennoch stolz auf seine Statistik: Der 36-Jährige postete die Übersicht der MLS bei X - und warb danach für den Play-off-Auftakt seiner „Caps“ am Montag gegen den FC Dallas. Messi trifft mit Miami am Samstag auf den Nashville SC. Zwei Siege sind zum Weiterkommen nötig.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite